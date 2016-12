“CASAS DE MADERA LOW-COST, ES POSIBLE? USTED DECIDE!

Desde Cabañas Rurales Familiares nos gustaría hacer una pequeña explicación a cerca del termino “low- cost” en relación con las casas de madera. Todos, mas o menos sabemos, porque una prenda de ropa puede variar tanto en precios, porque varían tanto los precios de los billetes de avión, una peluquería………..pero en relación a las “Casas de Madera” nos encontramos con un “gran” desconocimiento, debido fundamentalmente a que se trata de aspectos muy técnicos que son complicados de manejar.

En la tabla que aparece mas abajo, hemos hecho un resumen de algunas de las avanzadas características de nuestro producto y que beneficios conlleva en comparación con casas “low-cost” de fabricantes de Países del Este, Rusis, Países Bálticos o China, que tienen un nivel técnico muy bajo.

En la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de material de sellado entre tronco y el contenido de humedad es alto. En el peor de los casos no tienen las llamadas “Estructuras T”, ni tampoco tienen soluciones para el asentamiento.Como resultado de todo esto, se dan casas de baja calidad, con poca estanqueidad y mucho consumo energético. Las casas “low-cost” pueden parecer bonitas en un principio, pero a largo plazo no son una buena inversión. Para nosotros todas las soluciones técnicas que aportamos son básicas para el buen funcionamiento de una casa, debemos tener en cuenta que los ingenieros de Kontio llevan trabajando en ello mas de 40 años.

Por último mencionar, que una “Vivienda” debe de cumplir con una serie de características marcadas con el CTE(Código Técnico de la Edificación), sin las cuales no se pueden construir.